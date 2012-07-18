Рисунок на футболку

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Завершен25 заявок351 просмотр

Добрый день. Нужно нарисовать рисунок, который потом будет переносится на футболку.

13 лет назад
skazka-skazka
Наталья 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$62
2 дня
Спасибо вам огромное,Анна, за вашу работу,очень понравилось! все оперативно и качественно! и дальше будем с вами сотрудничать! рекомендуем!!!!
Четко поставлена задача, оплата своевременно, рекомендую. Было интересно работать, обращайтесь ещё!)

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад