Необходим opengraph аватар для блога

Доброго времени суток!

Не знаю как правильно охарактеризовать задачу, но суть вот в чём.

Имею персональный блог, который сейчас активно продвигается в соц. сетях и смежных ресурсах.

Сейчас как og:image используется моё фото, плюс время от времени взятая на просторах сети картинка.

Хочется уйти от этого безобразия и сделать своё уникальное изображение.

Тематика: ИТ, онлайн-консультации.

То, как оно есть сейчас: http://gruz0.ru/