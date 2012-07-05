На сайте есть раздел со статьями для родителей: http://obmen-sadami.ru/articles/ Нужно к каждой статье подобрать иллюстрации плюс миниатюру для показа в списке статей. Минимальное количество иллюстраций: по одной на статью, но так как ...
Необходим opengraph аватар для блога
Доброго времени суток!
Не знаю как правильно охарактеризовать задачу, но суть вот в чём.
Имею персональный блог, который сейчас активно продвигается в соц. сетях и смежных ресурсах.
Сейчас как og:image используется моё фото, плюс время от времени взятая на просторах сети картинка.
Хочется уйти от этого безобразия и сделать своё уникальное изображение.
Тематика: ИТ, онлайн-консультации.
То, как оно есть сейчас: http://gruz0.ru/
Заявки фрилансеров
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