Необходим opengraph аватар для блога

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Закрыт5 заявок177 просмотров

Доброго времени суток!

Не знаю как правильно охарактеризовать задачу, но суть вот в чём.

Имею персональный блог, который сейчас активно продвигается в соц. сетях и смежных ресурсах.

Сейчас как og:image используется моё фото, плюс время от времени взятая на просторах сети картинка.

Хочется уйти от этого безобразия и сделать своё уникальное изображение.

Тематика: ИТ, онлайн-консультации.

То, как оно есть сейчас: http://gruz0.ru/

13 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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