нужно нарисовать 4 рисунка размером 215 пикселей на 70 пикселей. Рисунок 1 должен содержать надпись "Весна подарков" символ весны и символ праздника. Рисунок 2 должен содержать надпись "Лето подарков" символ лета и символ ...
Подбор иллюстраций к статьям на сайте
На сайте есть раздел со статьями для родителей: http://obmen-sadami.ru/articles/
Нужно к каждой статье подобрать иллюстрации плюс миниатюру для показа в списке статей.
Минимальное количество иллюстраций: по одной на статью, но так как в стати разделены на части, то хотелось бы, чтобы иллюстрация была к каждой части.
Предлагайте свои цены с указанием примерного количества иллюстраций, которые вы готовы предоставить.
PS Прошу указывать источники, из которых будут браться иллюстрации (фотобанки, с других сайтов и т.д.)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен пакет концепт-артов для игры, выполненных в стиле Виктора Антонова (http://www.vulkanbros.com/intro.html). Пакет состоит из 20 иллюстраций. Необходимо понимание, что с этими иллюстрациями работать моделлерам и левел-дизайнерам. Оплата переводом на счет. Портфолио -- обязательно. Пожалуйста, указывайте ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
Образец картинки будет предоставлен в ТЗ.Завершен13 лет назад
Обрисовать в псд карты. Нужен дизайнер. карт 5 штук.Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется убрать фон у картинки и сохранить в .pngЗавершен13 лет назад
- $100
Иллюстрация отражающая варианты доставки по всему миру. Подробности в приложении.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Для сервиса доставки интернет заказов, требуется разработать схему. Подробности в аттаче.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать дизайн е-курса: диск DVD на фоне коробки от него. Примеры того что должно получиться в приложении. Тематика обучающий курс "7 секретов заработка на Бинарных Опционах"Завершен13 лет назад
Стенд "По электробезопасности" Необходимо повторить рисунки как в примере, и подверстать в размер 1х0,9метра (горизонтально). Качество печатное CMYK 250-300 dpi Возможны незначительные поправки в отношении заголовка. По опладе 600р ...Завершен13 лет назад
Срисовать такую карту в векторе http://i102.photobucket.com/albums/m114/go_zefina/Bestdesign/karta_bd02.jpg Элементы я уточню какие нарисовать к странам.Завершен13 лет назад