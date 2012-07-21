Подбор иллюстраций к статьям на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок329 просмотров

На сайте есть раздел со статьями для родителей: http://obmen-sadami.ru/articles/

Нужно к каждой статье подобрать иллюстрации плюс миниатюру для показа в списке статей.

Минимальное количество иллюстраций: по одной на статью, но так как в стати разделены на части, то хотелось бы, чтобы иллюстрация была к каждой части.

Предлагайте свои цены с указанием примерного количества иллюстраций, которые вы готовы предоставить.

PS Прошу указывать источники, из которых будут браться иллюстрации (фотобанки, с других сайтов и т.д.)

13 лет назад
Fredoss
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена оперативно и качественно. Ирина, спасибо вам)
Хороший заказчик, понятное задание, быстрая оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад