Подбор иллюстраций к статьям на сайте

На сайте есть раздел со статьями для родителей: http://obmen-sadami.ru/articles/

Нужно к каждой статье подобрать иллюстрации плюс миниатюру для показа в списке статей.

Минимальное количество иллюстраций: по одной на статью, но так как в стати разделены на части, то хотелось бы, чтобы иллюстрация была к каждой части.

Предлагайте свои цены с указанием примерного количества иллюстраций, которые вы готовы предоставить.

PS Прошу указывать источники, из которых будут браться иллюстрации (фотобанки, с других сайтов и т.д.)