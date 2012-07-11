Четыре рисунка для сайта

$10
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Завершен12 заявок287 просмотров

нужно нарисовать 4 рисунка размером 215 пикселей на 70 пикселей.

Рисунок 1 должен содержать надпись "Весна подарков" символ весны и символ праздника.

Рисунок 2 должен содержать надпись "Лето подарков" символ лета и символ праздника.

Рисунок 3 должен содержать надпись "Зима подарков" символ зимы и символ праздника.

Рисунок 4 должен содержать надпись "Осень подарков" символ осени и символ праздника.

фон всех рисунков белый.

образец рисунка прилагается. нужно в точности следовать стилю образца

Бюджет 300 рублей.

Оплата webmoney

13 лет назад
La_piovra
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Быстро качественно. Постоянное консультирование при выполнении проекта. Рекомендую
Удивительно легко оказалось работать. Сергей отвечал на мои вопросы, касающиеся дела и оплатил работу после проверки. Сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад