Разработка линейки картинок для сайта

Нужно разработать линейку картинок для сайта. Сайт посвящён психологии и самосовершенствованию, картинки будут в меню на главной странице и как изображения к статьям.

На картинках нужен человечек, который будет выполнять какие-то действия (в тематику статьи или пункта меню).

Вот пример картинки (найденной в интернете): http://selfupgrade.ru/Images/Goals.jpg

Нужно сделать что-то очень похожее. Один основной цвет картинки, сама картинка в четырёх цветах - чёрный, белый, основной цвет и основной цвет light.

Задания два:

1. Сделать 5 картинок для меню

2. Сделать ещё около 100 картинок для статей

Мне сначала важно узнать цену и сроки. Напишите:

1. 5 картинок - цена и сроки

2. 100 картинок - цена и сроки