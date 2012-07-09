Ищем художников для отрисовки поз персонажей в различных эмоциональных состояниях для 2D игры. Персонажи – офисные работники, стилизованные но с высокой степенью реалистичности (все концепты готовы), игровые ситуации – диалоги, то есть эмоциональные состояния ...
Отрисовать картинку в векторе
Добрый день!
Нужен человек, который сможет отрисовать картинку в векторе (CorelDRAW) - см. в приложении.
Один в один. Просто трассировка не нужна!!!!!!!! Нужна стилизованная векторная картинка!
Бюджет 2000 руб.
Заявки фрилансеров
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