Отрисовать картинку в векторе

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Закрыт11 заявок294 просмотра

Добрый день!

Нужен человек, который сможет отрисовать картинку в векторе (CorelDRAW) - см. в приложении.

Один в один. Просто трассировка не нужна!!!!!!!! Нужна стилизованная векторная картинка!

Бюджет 2000 руб.

CorelDRAW
13 лет назад
OREHOVA
Вера 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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