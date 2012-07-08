Генеральные планы отрисовать в соответствии с корпоративными цветами Логознаков Объектов. (ссылка на архив в приложении,отдельно лого знаки с цветами отдельно ген. планы 9 штук) http://www.sendspace.com/file/e7nxkg Название улиц указать и по возможности схему ...
Рисунки и баннер
Необходимо нарисовать несколько иллюстраций для размещения на сайте www.expomir.ru в стиле баннера на главной странице.
Описание прикреплено. прошу высылать предложения по срокам и стоимости.
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