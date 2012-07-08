Рисунки и баннер

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Закрыт9 заявок241 просмотр

Необходимо нарисовать несколько иллюстраций для размещения на сайте www.expomir.ru в стиле баннера на главной странице.

Описание прикреплено. прошу высылать предложения по срокам и стоимости.

13 лет назад
44expomir
Сергей 
61 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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