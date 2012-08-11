Приватно для vergilius

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки181 просмотр

Нужен макет костюма, для мягкой игрушки, максимально возможного качества, со всей символикой, атребутикой. лицевая сторона и тыльная, подошевы ног. Лицо рисовать не надо — на его месте будет фставлятся фотографии.

Общий вид должен быть — прикольный, яркий. Все по слоям — что бы было просто править детали, если что-то надо будет изменить. Максимально возможного качества.

(необходимую информацию сообщу максимально быстро). Работы не много, После показа у меня вероятно будут просьбы что то поправить — нужен оптимальный вариант.

В случае если будем друг другом довольны, продолжим с другими макетами

Будут вопросы, пожалуйста звоните: 8 (965) 122–11–60

скайп: pavel.b48

13 лет назад
opavel
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vergilius
Тимур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$250
1 день
Работаем не впервые, Тимур профессионал, с таким же подходом. Спасибо :)
Павел - приятный человек и адекватный заказчик!

Заявки фрилансеров

vergilius
Тимур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад