Приватно для vergilius

Нужен макет костюма, для мягкой игрушки, максимально возможного качества, со всей символикой, атребутикой. лицевая сторона и тыльная, подошевы ног. Лицо рисовать не надо — на его месте будет фставлятся фотографии.

Общий вид должен быть — прикольный, яркий. Все по слоям — что бы было просто править детали, если что-то надо будет изменить. Максимально возможного качества.

(необходимую информацию сообщу максимально быстро). Работы не много, После показа у меня вероятно будут просьбы что то поправить — нужен оптимальный вариант.

В случае если будем друг другом довольны, продолжим с другими макетами

Будут вопросы, пожалуйста звоните: 8 (965) 122–11–60

скайп: pavel.b48