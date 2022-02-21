Нарисовать серию коротких комиксов по предоставленному сценарию

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок791 просмотр
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Здравствуйте!

Необходимо нарисовать серию коротких комиксов по предоставленному сценарию.

Комиксы рассчитаны на детей младшего школьного возраста.

Текстовый сценарий мы дадим.

1 комикс по объему - 2 страницы А5 формата.

Иллюстрации должны быть сданы в векторе.

Обязательно кидайте в личку примеры своих работ в области отрисовки комиксов.

Цену и сроки выполнения за 1 комикс предлагайте.

2 года назад
liliia_sold
Лилия 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад