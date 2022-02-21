Вектор доя печати на ткани

Нарисовать в Corel проект наклейки под плоттерную резку. Тематика: набор для мыловарения, мыло с картинкой. Текст внутри "Набор для творчества", "Мыло с картинкой" Бренд "Дом Минервы". Формат CMYK 300 p.d. cdr Примерный вид во вложении. Размещение на ...
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Сделать векторный рисунок для печати на ткани по примеру два макета. https://www.missoni.com/ru/missoni-home/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-40x40-%D1%81%D0%BC_cod46509392kt.html
https://www.missoni.com/ru/missoni-home/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-40x40_cod46335150os.html#dept=hw_hmcshns
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