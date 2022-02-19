Картинки для постом в инстраграм

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, Катерина!

меня интересует создание не сложных картинок для постов в Инстаграм, срисованных с фото. Цель - передать цвет изделия и модель. но в рисованном интерьере. я могу нарисовать примерно, как это должно быть. подскажите сколько будет стоить серия из 50 картинок? для начала, а там как пойдет)

2 года назад
guest_16452967523877
2 года в сервисе
Был
2 года назад