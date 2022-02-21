Нарисовать в Corel проект наклейки под плоттерную резку. Тематика: набор для мыловарения, мыло с картинкой. Текст внутри "Набор для творчества", "Мыло с картинкой" Бренд "Дом Минервы".

Формат CMYK 300 p.d. cdr

Примерный вид во вложении. Размещение на листе А3 (4 шт). Форма высечки - по контуру.