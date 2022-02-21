Нарисовать в Corel проект наклейки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки561 просмотр
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Нарисовать в Corel проект наклейки под плоттерную резку. Тематика: набор для мыловарения, мыло с картинкой. Текст внутри "Набор для творчества", "Мыло с картинкой" Бренд "Дом Минервы". 

Формат CMYK 300 p.d. cdr

Примерный вид во вложении. Размещение на листе А3 (4 шт). Форма высечки - по контуру. 

2 года назад
rombelly
Роман 
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
2 года назад
$19
3 дня