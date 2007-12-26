Нарисовать схему проезда

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок448 просмотров
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Требуется нарисовать схему проезда к офису.

Очень хочется похожий вариант - http://img413.imageshack.us/img413/5108/maplargeir4.jpg

Требуется 2 варианта, уменьшенный http://img525.imageshack.us/img525/4392/roadsmbe3.jpg и большой как по ссылке выше.

Перерисовывать надо вот такую схему http://img152.imageshack.us/img152/6827/map1xa6.jpg

Готовы потратить от 30$ до 50$ в зависимости от красоты работы.

Пожалуйста если будете давать ссылки на свои портофолио - давайте ссылки где можно реально посмотреть схему проезда.

16 лет назад
pvpatentrfru
Павел 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
mfstudio
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Все выполнено так как мы и хотели, со всеми замечаниями и поправками. Приятно было иметь дело.
Отлично поработали. Заказчик адекватный, информацию дает четко и лаконично, без "воды". Требования вменяемые, оплата своевременная. В обчем работать очень приятно.
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