Нарисовать схему проезда

Необходимо изменить несколько элементов. 1. Картинка 1.jpg Слева и справа у картинки идут завитушки, необходимо нарисовать другие завитушки, чтобы они не были похожи на эти. 2. Картина 2.jpg На картинки написано Наш Адрес, а под этим адресом завитушка, необходимо ...