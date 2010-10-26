Нужна иллюстрация пчелки

Нужно быстро и качественно сделать шапку для сайта из предложенных файлов. Можно добавить к ним что-то на ваше усмотрение, но по согласованию. Нужна хорошая композиция. Тема - борьба двух фракций. (по мотивам Второй Мировой). Но не ...