Обложка для альбома

Я не знаю каким образом это произошло, но Дарья с первого же выстрела попала в десятку и предложенный концепт устраивал меня на все сто. Это глубокое видение людей совершенно бесценно и я безумно рад что познакомился с таким талантливым фрилансером. С надежной на дальнейшее сотрудничество и уважением, Антон.