Обложка для альбома

Нужно быстро и качественно сделать шапку для сайта из предложенных файлов. Можно добавить к ним что-то на ваше усмотрение, но по согласованию. Нужна хорошая композиция. Тема - борьба двух фракций. (по мотивам Второй Мировой). Но не ...
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Нужно в левом квадрате под надписями сделать полный жесткач..
По стилю что-то среднее между Лакримозой и Корном.
Ребята, предлагайте эскизы. Сбором идей не занимаюсь.
Обложка будет официально опубликована. Не ленитесь.
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