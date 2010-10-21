Обложка для альбома

$40
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок412 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно в левом квадрате под надписями сделать полный жесткач..

По стилю что-то среднее между Лакримозой и Корном.

Ребята, предлагайте эскизы. Сбором идей не занимаюсь.

Обложка будет официально опубликована. Не ленитесь.

13 лет назад
freelanca
Дикой 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Darya_Romanova
Романова 
35 летШвейцария
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Я не знаю каким образом это произошло, но Дарья с первого же выстрела попала в десятку и предложенный концепт устраивал меня на все сто. Это глубокое видение людей совершенно бесценно и я безумно рад что познакомился с таким талантливым фрилансером. С надежной на дальнейшее сотрудничество и уважением, Антон.
Ребята,с этим человеком приятно работать.Знает чего хочет,чёток в постановке задач и критике,открыт к новым идеям.О бытовом:оплата своевременная и даже больше заявленной суммы. Антон,спасибо за интересный проект. Советую.Останетесь довольны.
  • Похожие заказы

  • Шапка для сайта, техдизайн

    Нужно быстро и качественно сделать шапку для сайта из предложенных файлов. Можно добавить к ним что-то на ваше усмотрение, но по согласованию. Нужна хорошая композиция. Тема - борьба двух фракций. (по мотивам Второй Мировой). Но не ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотоколлаж

    Нужно сделать картинку сада из частей фотографий. что-то потребуется подрисовать, подкорректировать. пример в приложении. нужно сделать лучше другой вид. от Вас цена за одну такую картинку и сроки.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать фоновую картинку

    $25

    Есть готовая фоновая картинка размера 1280х639 с градиентным переходом сверху вниз от темно-синего до белого. Нужно на основе этой картинки сделать такую же, но с изображением (изображениями) санкт-петербурга, причем градиент должен остаться таким же.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна иллюстрация

    $30

    Есть задача: нужна иллюстрация на сайт, размеры 1000x480. Иллюстрация должна быть не мультяшная, а скорее деловая. Принимаю заявки только с портфолио! Описание во вложении.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Средневековые изображения

    Приветствую всех! Уважаемые иллюстраторы, нужно нарисовать 3 символа в векторе идентичные по стилю: щит, башенку и шлем. Все иллюстрации должны быть в стилистике средневековья, а точнее в эпоху правления Рюрика и его братьев. На щите ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приложение "покер".

    Не обращайте внимания на указанную мной цену. Нужен художник для приложения "Покер" для соц. сетей. В сообщении указывайте общую цену работы. Прошу учесть что средняя цена разработки приложения для социальной сети – 200 тысяч рублей ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад