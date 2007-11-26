Нужна картинка глобуса

Есть картинка на эскизе, нужно найти высокого разрешения для печати (1000х1000 достаточно, лучше больше)

Любым способом, можно заново нарисовать в векторе, от фотографировать настоящий глобус, найти.

Главное такие же мередианы, тот же угол, и цвет!

У кого есть возможность можно думаю сделать в 3D, натянуть на сферу карту, отрендерить, и добавить мередианы.