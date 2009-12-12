Отредактировать изображение

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$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт45 заявок539 просмотров
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На сайте www.uralcentre.ru нужно с верхней визитки убрать фио генерального директора, номера телефонов и логотипа сделать побольше, исходники логопита есть

14 лет назад
fran_ufa
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад