Отредактировать изображение

Нарисовать 3 плана пожарной эвакуации, 1000руб предложения плиз в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте www.uralcentre.ru нужно с верхней визитки убрать фио генерального директора, номера телефонов и логотипа сделать побольше, исходники логопита есть
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