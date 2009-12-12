Отредактировать изображение

Уважаемые художники! Нужны милые и добрые картинки в определенном стиле: заготовки для последующего дизайна сайта о животных. Даю пример, однако это не значит, что хочу просто передрать: нужны не менее милые картинки. Итого, для начала: - кошка - собачка - ...