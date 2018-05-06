Отрисовка товаров для магазина гелевых шариков

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок271 просмотр
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Нужно создание картинок для товаров, магазин надувных шаров и композиций из шаров.

Большой объем на продолжительное время. Пример во вложении.

Для начала штук 100.

Нужна оценка как поштучно, так и при большом количестве, и сроки.

Предложения "готов сделать" не рассматриваются, пишите пожалуйста сразу конкретно свою оценку!

6 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад