Отрисовка товаров для магазина гелевых шариков

Нужно создание картинок для товаров, магазин надувных шаров и композиций из шаров.

Большой объем на продолжительное время. Пример во вложении.

Для начала штук 100.

Нужна оценка как поштучно, так и при большом количестве, и сроки.

Предложения "готов сделать" не рассматриваются, пишите пожалуйста сразу конкретно свою оценку!