Раскадровка ролика

Нужно сделать креативную (оригинальную, запоминающуюся) рекламу на автовышки, фото в приложении, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть название сайта, телефон и логотип, (работы в стиле написать номер телефона на стреле и все — не присылать)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна для небольшого рекламного ролика, протяженностью 15 секунд. Эскизы в карандаше - всего 10 кадров. Очень желательно встретиться в Киеве, чтобы подробно объяснить идею и композицию кадров. В идеале, при встрече сразу зарисовать.
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