Сделать небольшую афишку на сайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка185 просмотров

Для афиши все есть - текст, фото, лого. Необходимо все красиво скомпоновать, подобрать фон, шрифт, цвета. Размер афиши 500 пикселей в ширину.

12 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Все было сделано великолепно! Исполнитель попал в точку с самого первого раза, даже не пришлось ничего дорабатывать, что в моей практике случилось впервые! Чувствуется, что подход к работе на совесть, а не для галочки.
Все красиво: постановка задачи, манера общения, оплата. Щедрые премиальные. Сказка а не заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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