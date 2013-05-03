Срочная помощь в отрисовке файлов для флеша

Есть флешер, который рисует флеш-презентацию (там сменяющиесия слайды). И есть исходники в иллюстраторе. Но проблема в том, что иллюстраторовские исходники не совсем корректно сделаны под флеш. Нужно подработать исходники, чтобы флешер их сразу вставил и проблема исзезла.

Сейчас проблема выглядит как наслоения в краях.

Кроме этого на слайде, где мужчина и женщина открывают кран, а оттуда течет плохая вода, нужен более высокий "вонючий" дым, лужа воды - вода д.б. окологолубая, дым желтоватый, желто-зеленый);