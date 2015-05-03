Необходимо разработать дизайн и 3д визуал жилого дома частного. Дом небольшой. Спальня. Гостиная. Кухня. Нужно предложить расположение мебели. Интерьер должен быть модным, современным, но экономичным в отделочных материалах. В личку вышлю план.
3d визуализация квартиры
квартира 80 кв.м.
есть план, детальный обмер помещений, видео и фото всех помещений.
нужна 3д виуализация интерьера.
К запросу прилагаются подборки фоток понравившихся объектов - будет понятно в каком стиле работать.
Изначально видится сочетание: хай-тек, лофт, минимал.
приветствуются предложения со ссылками на свои предыдущие работы в этих стилях.
Остальное - в переписке.
Заявки фрилансеров
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