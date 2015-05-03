3d визуализация квартиры

  1. Биржа фриланса
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Закрыт31 заявка360 просмотров

квартира 80 кв.м.

есть план, детальный обмер помещений, видео и фото всех помещений.

нужна 3д виуализация интерьера.

К запросу прилагаются подборки фоток понравившихся объектов - будет понятно в каком стиле работать.

Изначально видится сочетание: хай-тек, лофт, минимал.

приветствуются предложения со ссылками на свои предыдущие работы в этих стилях.

Остальное - в переписке.

10 лет назад
chemlib
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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