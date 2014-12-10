Разработка фасада производства

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт5 заявок163 просмотра

Добрый день,

Требуется создание чертежа производственного комплекса - эскизный чертеж с размерами и разработка дизайна фасада и его 3D визуализация.

Здание старое кирпичное.

Материал облицовки фасада - окрашенный профнастил.

Основной цвет - синий. Дополнительные - белый + немного оранжевого.

10 лет назад
levlitv
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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