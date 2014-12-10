В примерах, то что есть у конкурента. Задача - сделать свои модели в таком же стиле. Сколько это будет стоить, в перерасчету на 1 экспозицию? Входные данные будут - точные размеры и материал, ...
Набросать эскиз павильона
Необходимо собрать примерный эскиз оснащения выставочного павильона, натянуть пару текстур и сделать выноски с комментариями.
размер 10*30
- необходимо обозначить схематично зоны установки выставочного оборудования
- зон отдыха
- информационного терминала и стоек с полиграфией рядом с ним
задачу нужно выполнить максимально схематично и быстро )
схема и картинки для выносок оборудования во вложении
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