Создать модель для sweethome 3d

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен2 заявки955 просмотров

Добрый день,

Самостоятельно делаю дизайн для своей квартиры. Хочу добавить в дизайн модель межкомнатного окна как на приложенных фотографиях (оригинальный проект http://realty.rbc.ru/articles/10/12/2014/562949993280166.shtml отсюда). Надо сделать соответствующую модель в формате Sweethome 3D ( 3DS).

Достаточно будет сделать только часть окна, где число стекол 4 на 2. Стекла обязательно матовые.

Спасибо

10 лет назад
simonrus
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Jinnerollo
Антон 
26 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Вышло так, что Сергей оказался моим первым заказчиком. С ним было приятно работать, задачу объяснил доходчиво, всегда был на связи и оплатил всё в срок :)

Заявки фрилансеров

Jinnerollo
Антон 
26 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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