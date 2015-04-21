Создать модель для sweethome 3d

Добрый день,

Самостоятельно делаю дизайн для своей квартиры. Хочу добавить в дизайн модель межкомнатного окна как на приложенных фотографиях (оригинальный проект http://realty.rbc.ru/articles/10/12/2014/562949993280166.shtml отсюда). Надо сделать соответствующую модель в формате Sweethome 3D ( 3DS).

Достаточно будет сделать только часть окна, где число стекол 4 на 2. Стекла обязательно матовые.

Спасибо