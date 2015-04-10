Дизайн интерьера для кафе

Здравствуйте. Ищу исполнителя, который занимался такими проектами и после дизайна заказчики реализовывали. Предлагайте пожалуйста стоимость работ или наводящие вопросы для определения цены. Не понимаю, когда предлагают: "могу выполнить ваш проект", но без цены ...