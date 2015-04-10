Создание лофтового пространства на лестнице

Идея

Университет ИТМО хочет создать пространство для комфортного времяпрепровождения студентов, выпускников и партнеров Университета ИТМО. В качестве базы для такого пространства была выбрана достаточно большая лестница, которая проходит через 5 этажей.

Big goal: создать мультифункциональное пространство для обучения, проведения отрытых лекций, отдыха, чтения, обеда, кофейных перерывов, покупки сувенирной продукции Университета.

Доступ в пространство осуществляется по пропускной системе. К моменту запуска лофтового пространства будет реализованы пропуски дополнительной категории – «Партнеры Университета ИТМО».

Задача для дизайнера:

Создать дизайн-проект лофтового пространства на лестнице Университета ИТМО. Дизайн-проект должен учитывать сумму денег, выделенную на реализацию проекта, а также включать в себя рекомендации по мебели и аксессуарам.

50 000 рубелей за создание дизайн-проекта.

2 недели на создание дизайн-проекта.

Сумма на реализацию проекта озвучивается выбранному кандидату.

1 августа 2015 года лестница должна начать работать в тестовом режиме.

1 сентября 2015 года – официальное открытие.