Доброго времени суток, коллеги! Открывается новое кафе, нужен дизайн интерьера. Нужен исполнитель с портфолио, желательно схожим по тематике - интерьер общепита (кафе, ректораны...) Жду предложений.
Создание лофтового пространства на лестнице
Идея
Университет ИТМО хочет создать пространство для комфортного времяпрепровождения студентов, выпускников и партнеров Университета ИТМО. В качестве базы для такого пространства была выбрана достаточно большая лестница, которая проходит через 5 этажей.
Big goal: создать мультифункциональное пространство для обучения, проведения отрытых лекций, отдыха, чтения, обеда, кофейных перерывов, покупки сувенирной продукции Университета.
Доступ в пространство осуществляется по пропускной системе. К моменту запуска лофтового пространства будет реализованы пропуски дополнительной категории – «Партнеры Университета ИТМО».
Задача для дизайнера:
Создать дизайн-проект лофтового пространства на лестнице Университета ИТМО. Дизайн-проект должен учитывать сумму денег, выделенную на реализацию проекта, а также включать в себя рекомендации по мебели и аксессуарам.
50 000 рубелей за создание дизайн-проекта.
2 недели на создание дизайн-проекта.
Сумма на реализацию проекта озвучивается выбранному кандидату.
1 августа 2015 года лестница должна начать работать в тестовом режиме.
1 сентября 2015 года – официальное открытие.
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