3D модель и визуализация стенда

Сделать 3D модель стенда в 3D MAX (она есть сделанная в Archicad 15) с прилегающим углом помещения, в который мотнируется стенд. Изготовить модель светильника (она есть в чертеже PDF) и разместить 6 штук разных цветовых оттенков на полках стенда.

В приложении - эскиз стенда, фото светильника и чертеж светильника. Цвет стенда и прилегающих стен - белый, поэтому необходимо грамотно выставить освещение на визуализации ,чтобы хорошо просматривались детали