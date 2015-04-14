Требуется дизайн и визуализация 2-х комнатной квартиры 65 м - коридор, кухня (10м), ванная (3,7м), туалет, спальня (15м), детская (11м), гостиная зона (11м), балкон (4м) с возможностью перепланировки. Расстановка мебели, розетки, освещение, ...
Создание дизайн-проектов для типовых планировок квартир сайта Yodee.ru
Требуется создать несколько дизайн-проектов для типовых планировок панельных домов серии п-44т для интернет магазина готовых проектов yodee.ru, предполагается длительное сотрудничество при успешном выполнении данного задания.
для начала сотрудничества требуется создать 5 дизайн-проектов, в состав проекта должно входить следующее:
1 краткое описание проекта
2 рендер интерьера (минимум 5 картинок)
3 план помещения (если была перепланировка - 2 плана до и после)
4 дополнительные услуга по данному проекту (подбор мебели, варианты отделлочных материалов и тд)
+ к этому полный дизайн проект в PDF формате, готовый для продажи клиентам.
Возможно использование уже готовых ваших (не скопированных!) проектов, если на них нет обременения авторских прав.
Главное условие - это типовые планировки!
От вас сроки, стоимость и примеры проектов
Заявки фрилансеров
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