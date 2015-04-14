Создание дизайн-проектов для типовых планировок квартир сайта Yodee.ru

Требуется создать несколько дизайн-проектов для типовых планировок панельных домов серии п-44т для интернет магазина готовых проектов yodee.ru, предполагается длительное сотрудничество при успешном выполнении данного задания.

для начала сотрудничества требуется создать 5 дизайн-проектов, в состав проекта должно входить следующее:

1 краткое описание проекта

2 рендер интерьера (минимум 5 картинок)

3 план помещения (если была перепланировка - 2 плана до и после)

4 дополнительные услуга по данному проекту (подбор мебели, варианты отделлочных материалов и тд)

+ к этому полный дизайн проект в PDF формате, готовый для продажи клиентам.

Возможно использование уже готовых ваших (не скопированных!) проектов, если на них нет обременения авторских прав.

Главное условие - это типовые планировки!

От вас сроки, стоимость и примеры проектов