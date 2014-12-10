Требуется дизайн и визуализация 2-х комнатной квартиры 65 м

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Закрыт22 заявки251 просмотр

Требуется дизайн и визуализация 2-х комнатной квартиры 65 м - коридор, кухня (10м), ванная (3,7м), туалет, спальня (15м), детская (11м), гостиная зона (11м), балкон (4м) с возможностью перепланировки.

Расстановка мебели, розетки, освещение, рекомендации по аксессуарам.

Для семьи из 3-х человек с ребенком 8 лет (девочка).

Предпочитаемая цветовая гамма - светлые теплые тона, возможно с яркими акцентами

При заявке пишите стоимость работ.

10 лет назад
seelina
Елена 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Vualya
50 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$300
10 дней

Заявки фрилансеров

Vualya
50 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад