Добрый день, Требуется создание чертежа производственного комплекса - эскизный чертеж с размерами и разработка дизайна фасада и его 3D визуализация. Здание старое кирпичное. Материал облицовки фасада - окрашенный ...
Требуется дизайн и визуализация 2-х комнатной квартиры 65 м
Требуется дизайн и визуализация 2-х комнатной квартиры 65 м - коридор, кухня (10м), ванная (3,7м), туалет, спальня (15м), детская (11м), гостиная зона (11м), балкон (4м) с возможностью перепланировки.
Расстановка мебели, розетки, освещение, рекомендации по аксессуарам.
Для семьи из 3-х человек с ребенком 8 лет (девочка).
Предпочитаемая цветовая гамма - светлые теплые тона, возможно с яркими акцентами
При заявке пишите стоимость работ.
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