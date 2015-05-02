Нарисовать 2D,3D вариант квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт8 заявок301 просмотр

По плану из БТИ нарисовать 2D вариант в cdr и 3D вариант в sketchUp или Planner5D

SketchUp
10 лет назад
maxxdev
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров