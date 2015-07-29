Разработать 3д визуализацию интерьера дома

Спасибо Светлане за сотрудничество. Света удивительный человек и профессионал. Индивидуальный подход к клиенту позволяет ей точно выявит все пожелания и нюансы заказчика. После заполненного брифа Светлана выслала нам несколько вариантов планировок. Мы выбрали наиболее понравившуюся планировку и Светлана создала для нас удивительные, модные, современные интерьеры. Причем она смогла угадать множество наших предпочтений, которые мы ей не озвучивали, но в интерьере они были воплощены. Все интерьеры настолько гармоничны, лаконичны и цельны - что мы даже не смогли ничего особо добавить или пожелать изменить. В интерьерах Света предложила нам оригинальные идеи, которые мы не встречали ранее. Кроме того она подробно расписала почему выбран именно тот или иной цвет, мебель, декор. Дала ссылки на все используемые модели. Терпеливо отнеслась к нашим всем вопросам - а их было множество. Все было в сроки и качественно. Визуализация комнаты в нескольких ракурсах в большом разрешении. Светлана, мы в восторге! Спасибо вам огромное! Творческих вам реализаций, совершенствования и хороших клиентов! Всем-всем рекомендуем Светлану к сотрудничеству, при относительно небольшом бюджете вы гарантированно получите интерьер вашей мечты!