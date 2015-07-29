Требуется создать несколько дизайн-проектов для типовых планировок панельных домов серии п-44т для интернет магазина готовых проектов yodee.ru, предполагается длительное сотрудничество при успешном выполнении данного задания. для начала сотрудничества требуется создать 5 ...
Разработать 3д визуализацию интерьера дома
Необходимо разработать дизайн и 3д визуал жилого дома частного. Дом небольшой. Спальня. Гостиная. Кухня. Нужно предложить расположение мебели. Интерьер должен быть модным, современным, но экономичным в отделочных материалах. В личку вышлю план.
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