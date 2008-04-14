Чертежи для интерьера - ArchiCAD

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Закрыт1 заявка404 просмотра

Здравствуйте :)

Срочно нужен помощник - грамотный и талантливый специалист по интерьерам из МИНСКА.

Требования:

- проживание в Минске;

- хорошо знание ArchiCAD;

- опыт работы или огромное желание работать по этому профилю;

- возможность приступить к работе сегодня-завтра

А сделать нужно следующие чертежи:

1. План обмеров

2. План расстановки мебели

3. План размещения светильников по типам

4. План размещения розеток, выключателей, электро-выводов

5. План полов, разрез пола по уникальным участкам

6. План потолков, разрез потолка по уникальным участкам

7. План размещения светильников и распределения линий по выключателям

8. Схема однолинейная электропроводки

9. Развертки стен и декоративных элементов (при необходимости)

PS: Что касается дизайна интерьера, расстановки мебели, выбора светильников и т.д., то придумывать ничего не нужно. Требуется скорее "механическое" воплощение чертежей по существующим эскизам. А вот техническими вопросами Вы должны владеть. Например, Вы должны сами знать, как сделать схему однолинейной электропроводки.

PPS: Этот проект оплачивается. В том случае, если Ваша работа устраивает меня и клиента - Вы получаете следующий заказ.

Уважаемые дизайнеры, оставляйте, пожалуйста, ссылку на Вашу работу, аналогичную п.п. 3-9 из задания (см. выше) или на похожую техническую работу.

ArchiCAD
17 лет назад
LeRiso
Helen Leriso 
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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