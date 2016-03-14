Дизайн гостиной и столовой 41 м.кв.

Здравствуйте!

Ищу себе в помощь дизайнера, который свободно работает в стиле классика и ар-деко. Или в каком-то из них.

Ищу для постоянного сотрудничества и работы с заказами.

Нужен креатив, новые, современные, свежие решения. ВАЖНО – чтобы была экспертность и умение работать с заказчиком.

Пример работы с проектом такой:

На данный момент работа идёт над гостиной и коридором 41,69 м.кв.

Есть пожелания заказчика, планировка, начата визуализация, но пропущен этап

непосредственно дизайна. Придумывать уже начали на визуализации, что

есть неправильно.

Нужно сначала продумать дизайн и сделать подбор всех материалов и мебели.

Заказчицу не всё устраивает в визуализации, она пытается сама что-то изменить, но не может понять, что. И сделать не получается.

"Мне нравится пока только кирпичная стена и камин (и то не уверена) как то все скучно без стиля без индивидуального!

Посмотрите мои фото у меня есть стиль, я хочу отражение и в квартире себя".

В приложении есть незавершённые визуализации, а выше написаны пожелания заказчика. Конечно есть ограничение по цене.

В приложении так же фотографии, которые нравятся, но это не значит, что надо с них всё содрать на новые стены...

Напишите ваше предложение, что вы будете делать дальше в этой ситуации?

Напишите пожалуйста вашу стоимость работы. Сколько будет стоить предложить ей ваш дизайн?

За сколько?

Дальше Интересует постоянное сотрудничество и условия.