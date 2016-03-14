По ТЗ необходимо отрисовать 1 комнату прямоугольную, 1 кухню и 1 с/у и к этим комнатам применить разные виды отделки. (какие материалы и где я опишу)
Дизайн детской комнаты 5кв.м
Необходим дизайн детской комнаты
Исполнителю вышлю схему, фото и все нужные подробности.
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