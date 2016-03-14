Нужно сделать отрисовку планировок квартир, дома и генерального плана. Бюджет не определен, от вас цена и сроки. Авансовой оплаты нет! Если не устраивает - проходим мимо! Исполнителю исходный материал!
Дизайн ванной комнаты
Доброго всем!
Нужен дизай ванной. Ванная без стиралки. Потолок 3,4м. Размер примерно 1,6х1,8
Могу скинуть параметры уомнаты в СвитХоум или Автокад)))
Сделать ,типа в стиле минимализм. Цвет плитки коричневый с чем нибудь или предлагайте...
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