Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры 73 м2

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт26 заявок329 просмотров

Интерьер в современном стиле. Нужно создать теплую уютную атмосферу используя натуральные материалы. Требуется перепланировка. Полный дизайн-проект.

11 лет назад
d-izzi
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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