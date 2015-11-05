Дизайн интерьера/экстерьера частного дома и ландшафтний дизайн.

В связи с немного улучшившейся финансовой ситуацией в семье хотим привезти в порядок наш дом.

Дом 110 кв.м 2 этажа, 5 комнат, 2 коридора, кухня, туалет и ванная. участок 2 сотки. Дом в этом году утеплен и затянут армировочным слоем (без короеда)

Что я хочу:

1. По этапный дизайн. В зависимости от суммы разбить сотрудничество на блоки. (комната, по этажно, или интерьер / экстерьер

2. 3д визуализацию. Я должен понимать как это будет выглядеть.

3. Отсутствие в дизайне бронзовых скульптур, колон и золотых унитазов. Материалы должны быть за адекватную цену и доступны на DIY сетях, рынках и тд.

4. В итоге получить уютный дизайн проект для семьи 2 взрослых и две дочери.

Что я предлагаю:

1.Предоплату. За каждый блок исполнитель получает предоплату - минимум 50 %

2. Гибких график, но на каждую комнату должно уходить не более 2 недель

3. Имею общестроительные навыки, поэтому вы получите всю интересующую информацию. Вплоть до толщины залитого пола.

4. Полную адекватность. Готов обсуждать абсолютно любые вопросы по данному проекту.

Если Вы готовы с вышеизложенными условиями, размещайте ваши заявки с размером вашего гонорара.