Рекламное агенство "Эффект" приглашает к сотрудничеству декораторов-витринистов для новогоднего оформления торгового центра. Ваша задача: создать креативный макет в установленные сроки. Очень важно понимание используемого материала, способов крепления и прочих декораторских тонкостей. Мы ищем ответственного, креативного, находчивого работника, ...
Дизайн интерьера/экстерьера частного дома и ландшафтний дизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с немного улучшившейся финансовой ситуацией в семье хотим привезти в порядок наш дом.
Дом 110 кв.м 2 этажа, 5 комнат, 2 коридора, кухня, туалет и ванная. участок 2 сотки. Дом в этом году утеплен и затянут армировочным слоем (без короеда)
Что я хочу:
1. По этапный дизайн. В зависимости от суммы разбить сотрудничество на блоки. (комната, по этажно, или интерьер / экстерьер
2. 3д визуализацию. Я должен понимать как это будет выглядеть.
3. Отсутствие в дизайне бронзовых скульптур, колон и золотых унитазов. Материалы должны быть за адекватную цену и доступны на DIY сетях, рынках и тд.
4. В итоге получить уютный дизайн проект для семьи 2 взрослых и две дочери.
Что я предлагаю:
1.Предоплату. За каждый блок исполнитель получает предоплату - минимум 50 %
2. Гибких график, но на каждую комнату должно уходить не более 2 недель
3. Имею общестроительные навыки, поэтому вы получите всю интересующую информацию. Вплоть до толщины залитого пола.
4. Полную адекватность. Готов обсуждать абсолютно любые вопросы по данному проекту.
Если Вы готовы с вышеизложенными условиями, размещайте ваши заявки с размером вашего гонорара.
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