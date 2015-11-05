Разработка визуализации освещения фасада и схемы электропроводки

Здравствуйте. Нужна модель особняка смоделированная по фотографиям. Фотографии со всех сторон особняка имеются в хорошем качестве. Здание особняка очень сложное. Много декоративных элементов: лепнина, статуи, башни. Здание нам нужно точь в точь как оригинал, т.е. точная уменьшенная его ...