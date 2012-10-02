Дизайн интерьера квартиры

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Закрыт19 заявок244 просмотра

100 метров квадратных;. именно такова площадь данной квартиры .

Интерьер квартиры выдержан и минималистически сдержан, минимум декора и максимум пространства .

Преобладание светлые тонов И дерева придают интерьеру теплоту И уют

Гостиная и кухня со столовой обедненны в единое пространство, функциональные зоны разграничены только мебелью, что придает пространству больший объем.

Корпусная мебель разработана по индивидуальному проекту, все системы хранения скрыты и не засоряют простоту и лаконичность интерьера.

В качестве основного материала отделки была использована древесина дуба.

13 лет назад
Petroffdi
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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