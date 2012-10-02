Требуется оптимальный проект строительства экологического энергоэффективного дома из соломы, глины, навоза, древесины, природных материалов на семью из 4 человек на участке 10 соток.
Сделать дизайн-макет витрины
Необходимо сделать дизайн макет для вертикальной поверхности:
ТЗ
Создаём образ большого светлого магазина ряды с детской одеждой уходящие в даль, стоят манекены, ряды и витрины делятся по размерам одежды возле рядов гуляют дети разного возраста от 0-16 лет (0-1-2-3 года это родители с коляской, или малышом держа его за ручку) и родители некоторые из них примеряют—прикидывают одежду, обувь, можно изобразить кассовую зону с продавцом и довольными покупателями отходящими с пакетами с покупкой, в верхней части окна объёмным текстом надпись «Новая коллекция».
Ветрина должна побуждать зайти в магазин, и передавать информацию о том что это магазин детской одежды, где можно полностью одеть ребенка в возрасте от 0 до 16 лет.
В сегмент «А» отмеченным на приложенном плане «Данило Ул. Красная,58/Гимназическая,65» помещаем фирменный логотип.
Фото и схема расположения макета во вложение
Заявки фрилансеров
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