Сделать дизайн-макет витрины

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок541 просмотр

Необходимо сделать дизайн макет для вертикальной поверхности:

ТЗ

Создаём образ большого светлого магазина ряды с детской одеждой уходящие в даль, стоят манекены, ряды и витрины делятся по размерам одежды возле рядов гуляют дети разного возраста от 0-16 лет (0-1-2-3 года это родители с коляской, или малышом держа его за ручку) и родители некоторые из них примеряют—прикидывают одежду, обувь, можно изобразить кассовую зону с продавцом и довольными покупателями отходящими с пакетами с покупкой, в верхней части окна объёмным текстом надпись «Новая коллекция».

Ветрина должна побуждать зайти в магазин, и передавать информацию о том что это магазин детской одежды, где можно полностью одеть ребенка в возрасте от 0 до 16 лет.

В сегмент «А» отмеченным на приложенном плане «Данило Ул. Красная,58/Гимназическая,65» помещаем фирменный логотип.

Фото и схема расположения макета во вложение

13 лет назад
monte133
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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