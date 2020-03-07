Дизайн интерьера сауны в стиле лофт

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт11 заявок439 просмотров
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Здравствуйте!

Есть сауна, которая использовалась с советских времён. Требует ремонта. Капитального. Сколько будет стоить дизайн проекта сауны для коммерческого использования. Макет необходим с Скетч Апе. Стиль лофт. С использованием декоративного камня.

4 года назад
guest_15838292330328
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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