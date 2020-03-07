Дизайн интерьера жилой квартиры

Есть идеи расстановки мебели, фото из интернета в качестве примеров. Нужно собрать из всего этого дизайн-концепцию и сделать 3D визуализацию. Чертежи и подбор мебели не нужны.
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Необходимо разработать дизайн-проект 3х комнатной квартиры, 93 кв. м.
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