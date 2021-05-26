Дизайн киоска+ летняя площадка

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5 минут назадЗдравствуйте, нужен дизайн Ларька( маф) и летней площадки около него. В итоге это будет 5 одинаковых мафов.  Маф будет реализован под продажу уличной еды; кофе/десерты. Дизайн должен быть максимально современный и модный.

Летняя площадка (места для отдыха под тентом) должны отображать легкую уличную мебель.Предварительно, работаем с алюминиевым профилем, стеклом и неоном.МАФ можем ставить на пятак 5Х5м. 

 Срок исполнения к 01.06. 

В файлах прикрепления, хороший дизайн летней площадки, но сам Маф не подходит.

что скажете?

4 года назад
guest_16220435709111
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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