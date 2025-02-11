Дизайн комнаты для 2х подростков

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Закрыт4 заявки34 просмотра

Здравствуйте. Необходимо помощь в расстановке мебели (визуализации) в комнате для двух детей подростков мальчиков. Необходимо уместить 2 полноценные кровати, 2 рабочих места с ящиками, шкаф, телевизор, возможно шведская стенка (если получится). Проблема в том, что комната очень узкая (комната вагон в хрущевке). Ширина 240см, длина 556см. "Кладовку" буду ломать. Т.е. комната прямоугольная.

Визуализация объектовДизайн интерьеров
2 месяца назад
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