Здравствуйте. Необходимо помощь в расстановке мебели (визуализации) в комнате для двух детей подростков мальчиков. Необходимо уместить 2 полноценные кровати, 2 рабочих места с ящиками, шкаф, телевизор, возможно шведская стенка (если получится). Проблема в том, что комната очень узкая (комната вагон в хрущевке). Ширина 240см, длина 556см. "Кладовку" буду ломать. Т.е. комната прямоугольная.