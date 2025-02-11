Создайте визуализацию дизайна бутика площадью 68 м2 с разметкой по всем стенам для ремонтников. Необходима схема электрики, а также информация о стоимости и сроках выполнения работы. Пожалуйста, предоставьте портфолио с примерами предыдущих проектов.
Необходимо создать концепцию новогоднего оформления города.
Нужны дизайнеры которые смогут создать концепцию новогоднего оформления города.
Задача концепции:
Концепция новогоднего оформления должна быть основана на создании праздничной и сказочной атмосферы, радостного настроения и положительных эмоций у жителей и гостей города. При этом с помощью арт-объектов и световых инсталляций важно отразить культурный код. социальные и образовательные программы, направленные на благополучие жителей.
Украшение городских пространств должно быть выполнено в едином художественном стиле.
Основной акцент делается на световые иллюминации и комплексное освещение гирляндами, фигурными консолями, светодиодными перетяжками всего города. Оформляются не только отдельные локации, но и центральные улицы, транспортные кольца, перекрестки, фасады зданий
Всю информацию отправлю в личные сообщения
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