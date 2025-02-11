Нужны дизайнеры которые смогут создать концепцию новогоднего оформления города.

Задача концепции:

Концепция новогоднего оформления должна быть основана на создании праздничной и сказочной атмосферы, радостного настроения и положительных эмоций у жителей и гостей города. При этом с помощью арт-объектов и световых инсталляций важно отразить культурный код. социальные и образовательные программы, направленные на благополучие жителей.

Украшение городских пространств должно быть выполнено в едином художественном стиле.

Основной акцент делается на световые иллюминации и комплексное освещение гирляндами, фигурными консолями, светодиодными перетяжками всего города. Оформляются не только отдельные локации, но и центральные улицы, транспортные кольца, перекрестки, фасады зданий

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