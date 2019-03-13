Дизайн конструкции рецепшена

Нужно визуализировать в таком же стиле и цвете как и другие кронштейны на сайте: https://grafio-decor.com.ua/catalog/konsoli STL+JPEG+размеры - в архиве по ссылке: https://dropmefiles.com/J29In 1) KN 101 - 200х180х540 в двух вариантах. (второй вариант с гладкими боками) 2) KN 102 3) KN 103 4) KN ...