Дизайн конструкции рецепшена

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт7 заявок283 просмотра
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Добрый день, есть готовый рецепшен и место под него , нужно максимально улучшить его конструкцию. Могу дать все размеры Фото как сейчас выглядит и тд

5 лет назад
abdu
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад