Визуализация кронштейнов для сайта по STL модели

Требуется визуализатор для постоянного сотрудничества, только в 3d max Corona render. Качество визуализаций должно быть достаточно высокое, не ниже прикрепленных примеров. Портфолио обязательно. Для визуализаций, какие-то модели будут скидывать. От Вас после окончания работы будет требоваться собранная сцена со ...