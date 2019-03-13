Визуализация кронштейнов для сайта по STL модели

$8
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт4 заявки276 просмотров
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Нужно визуализировать в таком же стиле и цвете как и другие кронштейны на сайте:

https://grafio-decor.com.ua/catalog/konsoli

STL+JPEG+размеры - в архиве по ссылке:

https://dropmefiles.com/J29In

1) KN 101 - 200х180х540 в двух вариантах. (второй вариант с гладкими боками)

2) KN 102 

3) KN 103 

4) KN 104  

5 лет назад
Grafio
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад