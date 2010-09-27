Дизайн квартиры

Имеется детальная планировка и разрез вестибюля. Необходимо смоделировать архитектурную геометрию: стены, подвесной потолок, пол, окна и витрины, круговая дверь исходя из видимого на отмеченном ракурсе. Далее необходимо в точности повторить дизайн, стиль и освещение, как ...
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На основе выкопировки (в приложении) необходимо создать планировку квартиры, далее дизайн проект квартиры.
В связи что ресурс weblancer ненадежный (вчера лежал больше суток) закрываю здесь проект и ухожу на другой ресурс
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