Дизайн квартиры

Нужно создать 10 интерьеров ванных комнат. Площадью по 10 кв.м. Все модели мебели и аксессуаров будут предоставлены в готовом виде с текстурами. Помимо этого нужно будет придумать по нашим примерным чертежам несколько шкафчиков для ванных комнат. ТОЛЬКО УКРАИНА! Присылайте ссылки ...