Дизайн - проект (Планировка) квартиры 58 кв

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен30 заявок430 просмотров

Квартира 58 кв. Без газовых труб. 

Нужна планировка.

 - стен;

 - расположение розеток;

 - туалета, душевой кабины, умывальника;

 + 3D интерьер. по параметрам.

Для семейной пары 27 л., с новорожденным ребенком. Предпочтений по стилю и цветам нет. Ориентир на мужской дизайн 80% и женское 20%.

8 лет назад
matfak
Максим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Hcwnd
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$135
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Hcwnd
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад